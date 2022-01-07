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10 हजार करोड़ की लंबित देनदारियों के भुगतान की उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने धर्मशाला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंचे पेंशनरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर नाराजगी जताई है। समिति के जिला संयोजक चेतराम वर्मा सहित पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार से एफआईआर तुरंत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। चेतराम वर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पहले पेंशनरों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन 19 नवंबर को धर्मशाला में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पेंशनरों के पहुंचने के बाद वार्ता से पीछे हट गए। इसके बाद पेंशनरों को दाढ़ी मैदान से विधानसभा की ओर करीब पांच किलोमीटर पैदल मार्च करना पड़ा। शीला चौक पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम लोगों को परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए पेंशनरों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।वर्मा ने कहा कि पेंशनरों की करीब 10 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारियां लंबित हैं। इनमें जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक के वित्तीय लाभ, संशोधित वेतनमान का बकाया, महंगाई भत्ते का एरियर और 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त शामिल है। फरवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के वित्तीय लाभ भी लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कई वर्षों से उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है।उन्होंने कहा कि 60 से 90 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से आंदोलनकारी पेंशनरों को भाजपा से संबंधित बताने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि पेंशनरों की जायज मांगों को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है।समिति ने सरकार से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर सहित 18 संगठनों के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाने और लंबित देनदारियों के भुगतान का रास्ता निकालने की मांग की है। चेतराम वर्मा ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में गांव-गांव और गलियों में जनजागरण अभियान चलाकर सरकार का विरोध किया जाएगा। साथ ही पेंशनर सड़क पर उतरकर रास्ता रोको आंदोलन करने को मजबूर होंगे।ये पदाधिकारी रहे मौजूदसंयुक्त बयान जारी करने वालों में जिला संयोजक चेतराम वर्मा, महासचिव सुशील पुंडीर, वरिष्ठ उपप्रधान रुमा चंदेल, कुबेर ठाकुर, उपप्रधान कृष्णा शर्मा, संदेश शर्मा, गोपाल कृष्ण शर्मा, मुख्य प्रचार सचिव प्रेम लाल परासर, रविंद्र नाथ भट्टा, जय कृष्ण शर्मा, राम प्रकाश वर्मा, कर्म सिंह चंदेल, राज कुमार शर्मा, देवराज अवस्थी, हरिदास ठाकुर, पुरुषोत्तम शर्मा, देवेश्वर गौतम और हंस राज शर्मा शामिल रहे।