संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। थाना सदर बिलासपुर के तहत कठपुर, जुखाला में खेत में गेहूं की बिजाई को लेकर दो पड़ोसी आमने-सामने आ गए। बिजाई को लेकर शुरू हुआ विवाद गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, कठपुर निवासी अभिषेक ने शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को वह अपने खेत में गेहूं की बिजाई कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसियों ने उसका काम रोक दिया। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, दूसरे पक्ष के कठपुर निवासी धर्म दास ने अपनी शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को खेत में बिजाई करने से मना करने पर पड़ोसियों ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने भी दूसरे पक्ष पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों में खेत में बिजाई को लेकर हुए विवाद और मारपीट की बात सामने आई है। पुलिस थाना सदर ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।