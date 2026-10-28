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बिलासपुर: जिम में कसरत करते समय शिक्षक की मौत, घुमारवीं में अचानक बिगड़ी थी तबीयत

Ankesh Dogra

Updated Wed, 28 Oct 2026 01:03 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 01:03 PM IST

बिलासपुर जिले के घुमारवीं में बुधवार सुबह जिम में कसरत करते समय निजी स्कूल के शिक्षक विशाल कौंडल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना माना जा रहा है। ... और पढ़ें

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