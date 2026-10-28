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हिमाचल: घुमारवीं में जिम में कसरत करते समय शिक्षक की मौत, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

Wed, 28 Oct 2026 01:05 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, घुमारवीं (बिलासपुर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, घुमारवीं (बिलासपुर)। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 28 Oct 2026 01:05 PM IST
सार

बिलासपुर जिले के घुमारवीं में बुधवार सुबह जिम में कसरत करते समय निजी स्कूल के शिक्षक विशाल कौंडल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना माना जा रहा है।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं में बुधवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई। जिम में कसरत करते समय एक निजी स्कूल के शिक्षक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक होने की आशंका जताई गई है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय विशाल कौंडल निवासी गांव जोलपलाखी के रूप में हुई है। उनकी अचानक मौत की खबर से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
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रोजाना की तरह कसरत करने पहुंचे थे जिम
जानकारी के अनुसार, विशाल कौंडल बुधवार सुबह रोजमर्रा की तरह जिम में कसरत करने गए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई गई है। मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है।
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निजी स्कूल में शिक्षक थे विशाल कौंडल
विशाल कौंडल एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके अचानक निधन की सूचना मिलने के बाद परिजनों, परिचितों और क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर है।
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