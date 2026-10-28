बिलासपुर: लुहणू मैदान में महिला क्रिकेटरों का अभ्यास शुरू, 30 अक्तूबर से भिड़ेंगी इंडिया A, B, C और D की टीमें

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हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित लुहणू क्रिकेट मैदान में अंडर-19 महिला चैलेंजर ट्रॉफी को लेकर क्रिकेट गतिविधियां तेज हो गई हैं। बुधवार से इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C और इंडिया D की टीमों ने अभ्यास शुरू कर दिया। 30 अक्तूबर से शुरू होने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रही हैं। टूर्नामेंट में देश की उभरती महिला क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मुकाबलों से पहले सभी टीमें अभ्यास सत्रों के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर रहने की संभावना है, ऐसे में अच्छा प्रदर्शन करने वाली क्रिकेटरों के लिए आगे के अवसर भी अहम हो सकते हैं। प्रतियोगिता का आगाज 30 अक्तूबर को इंडिया A और इंडिया C के बीच मुकाबले से होगा। इसी दिन दूसरे मैच में इंडिया B और इंडिया D की टीमें आमने-सामने होंगी। इसके बाद 1 नवंबर को इंडिया B का मुकाबला इंडिया C से होगा, जबकि इंडिया A की टीम इंडिया D से भिड़ेगी। टूर्नामेंट के कार्यक्रम के अनुसार, 3 नवंबर को इंडिया A और इंडिया B के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसी दिन दूसरे मैच में इंडिया C और इंडिया D की टीमें आमने-सामने होंगी। प्रतियोगिता के अंतिम दिन यानी 5 नवंबर को प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद शाम को फाइनल आयोजित किया जाएगा, जिसमें खिताब के लिए मुकाबला होगा। बिलासपुर क्रिकेट संघ के सचिव विशाल जगोता ने बताया कि टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी के बाद एक और बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करना जिले के लिए गर्व की बात है। लुहणू मैदान पर होने वाली इस प्रतियोगिता से स्थानीय खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ दर्शकों को देश की उभरती महिला क्रिकेटरों का खेल देखने का अवसर मिलेगा।

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