{"_id":"6ae6b2b96391b8580205ba9f","slug":"video-ghumarwin-swaraj-mazda-tractor-agency-fire-six-tractors-burnt-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: घुमारवीं में स्वराज माजदा ट्रैक्टर एजेंसी में भीषण आग, छह ट्रैक्टर जलकर राख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं में एक ट्रैक्टर एजेंसी में भीषण आग लगने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है। घुमारवीं के बल्लू के पास स्थित स्वराज माजदा ट्रैक्टर एजेंसी में लगी आग की चपेट में आने से छह ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग लगने की घटना के बाद एजेंसी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आए छह ट्रैक्टर पूरी तरह जल गए। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने का काम जारी है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल घटना को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

... और पढ़ें