Bilaspur News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:09 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:09 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
शिविर: औहर स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत सुबह 8:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
प्रतियोगिता: पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सीबीएसई) बिलासपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से राज्य स्तरीय अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तनुजा मातृत्व अवकाश पर रहेंगी।
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शिविर: औहर स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत सुबह 8:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
प्रतियोगिता: पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सीबीएसई) बिलासपुर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से राज्य स्तरीय अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तनुजा मातृत्व अवकाश पर रहेंगी।