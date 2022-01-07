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Bilaspur News: चार एनडीपीएस मामलों के आरोपी को मुक्त कारागार जबली भेजा

Mon, 02 Nov 2026 01:11 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:11 AM IST
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An accused in four NDPS cases has been sent to the Jabli Open Prison.
विकास पर पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में नशा तस्करी के मामलों में बार-बार संलिप्त पाए जा रहे आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में घुमारवीं क्षेत्र के मसौर निवासी विकास शर्मा के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुक्त कारागार जबली भेज दिया है। उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें मादक पदार्थ बरामद किए गए थे
पुलिस के अनुसार विकास शर्मा निवासी गांव एवं डाकघर मसौर, तहसील घुमारवीं के खिलाफ धारा 3(1) पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। निरोधक प्राधिकारी की ओर से हिरासत का आदेश जारी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लिया। इसके बाद सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उसे जबली मुक्त कारागार भेजा गया।
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पुलिस के मुताबिक आरोपी की लगातार आपराधिक संलिप्तता और नशा तस्करी में सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उसके खिलाफ पहले दर्ज चार मामलों और उनमें हुई मादक पदार्थों की बरामदगी को कार्रवाई का आधार बनाया गया है। पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का उद्देश्य आरोपी को भविष्य में नशा तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है।
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पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि जिला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नशे के अवैध कारोबार में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करी पर अंकुश लगाना और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखना है।
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