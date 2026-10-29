{"_id":"6ae30280aaa13766f009c881","slug":"video-bilaspur-womens-challenger-cup-luhnu-cricket-ground-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर में कल से महिला चैलेंजर कप का आगाज, 5 नवंबर को होगा फाइनल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित लुहणू क्रिकेट मैदान में शुक्रवार से महिला चैलेंजर कप का आगाज होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 5 नवंबर को खेला जाएगा। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस टूर्नामेंट की थीम गुलाबी रखी गई है। मैदान के प्रवेश द्वार सहित परिसर को गुलाबी रंग में सजाया जाएगा। प्रतियोगिता की टैगलाइन ‘छोटे कदम, बड़े अरमान, बेटियां बनेंगी भारत की शान’ रखी गई है। आयोजन के माध्यम से महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देने और अधिक लड़कियों को क्रिकेट से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के सचिव विशाल जगोता के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में भी महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करना और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को खेलों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता को खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमता साबित करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक, इस टूर्नामेंट से भारतीय टीम के चयन की प्रक्रिया जुड़ी है। चयनित खिलाड़ियों को एशिया कप और विश्व कप जैसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर बिलासपुर की उपायुक्त किरण भड़ाना बेल रिंगिंग सेरेमनी करेंगी। आयोजकों का मानना है कि प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी और खेलों में महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस आयोजन के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि बेटियां शिक्षा, प्रशासन और खेल सहित हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। प्रतियोगिता में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के शामिल होने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि, उनके आगमन की अंतिम पुष्टि आयोजकों से किया जाना उचित होगा। लुहणू क्रिकेट मैदान में हर दिन दो मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला सुबह 9 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरे मैच का समय दोपहर डेढ़ बजे रखा गया है। प्रतियोगिता का समापन 5 नवंबर को फाइनल मुकाबले के साथ होगा।

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