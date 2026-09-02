बिलासपुर: झंडूता में अंडर-19 छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 240 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में बुधवार को अंडर-19 छात्र वर्ग की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपमंडलीय अधिकारी झंडूता अर्शिया शर्मा ने किया। इस अवसर पर केके कश्यप विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में झंडूता उपमंडल के 17 स्कूलों के करीब 240 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो और बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलग-अलग स्कूलों से पहुंचे खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यालय परिसर में खिलाड़ियों और शिक्षकों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह नजर आया। उद्घाटन अवसर पर एसडीएम अर्शिया शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य शशिकांत ने बताया कि प्रतियोगिता तीन दिनों तक चलेगी। इसके लिए विद्यालय स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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