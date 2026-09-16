राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने हिमाचल प्रदेश आएंगी। पांच अक्तूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुख्यातिथि होंगी। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इसके साथ ही एम्स प्रशासन ने दीक्षांत समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति दोपहर बाद तीन से शाम 4 बजे तक एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एम्स बिलासपुर का यह पहला दीक्षांत समारोह है।

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इसमें एम्स से एमबीबीएस कर चुके पहले बैच के डॉक्टरों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। हालांकि, कितने डॉक्टरों को डिग्री दी जाएगी, कितनों को पदक या अन्य पुरस्कार मिलेंगे और राष्ट्रपति किन-किनको स्वयं सम्मानित करेंगी, इसकी अंतिम सूची अभी जारी नहीं हुई है। कार्यक्रम स्थल की तैयारियों के साथ प्रवेश, बैठने की व्यवस्था, मंच, आगमन और प्रस्थान मार्ग समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।