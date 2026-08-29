बिलासपुर: ऋषिकेश स्कूल में अंडर-14 जोनल खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, छात्राओं ने पेश की शानदार नाटी

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऋषिकेश में घुमारवीं-2 ब्लॉक की अंडर-14 छात्र वर्ग की जोनल खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। स्थानीय पंचायत प्रधान गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया, जिसकी मुख्य अतिथि ने सलामी ली। प्रतियोगिता में घुमारवीं-2 ब्लॉक के 19 विद्यालयों के 256 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। गुरमीत सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, मेहनत और लगन के साथ खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षा अछरी देवी ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनथर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनोह की टीमें आमने-सामने रहीं। रोमांचक मुकाबले में पनोह की टीम ने जीत दर्ज कर प्रतियोगिता में विजयी आगाज किया।

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