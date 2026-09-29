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बिलासपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के विरोध का असर मंगलवार को बिलासपुर की सड़कों पर भी देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और अपनी नाराजगी जाहिर की।
कांग्रेस की ओर से आयोजित यह रैली सर्किट हाउस से शुरू हुई। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए शहीद स्मारक की ओर बढ़े और इसके बाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजना धीमान ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़े विषयों को लेकर अपनी आवाज उठा रही है।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कायम रहना जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी मुद्दे को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया।
रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न नारे लगाते हुए केंद्र और चुनाव व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ समेत कई नारे सुनाई दिए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े सवालों को जनता के बीच उठाती रहेगी। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।
इस दौरान रैली के चलते शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों और विरोध से संबंधित बात रखी।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। पार्टी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को महत्वपूर्ण बताते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया।
हालांकि, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए आरोप कांग्रेस के राजनीतिक पक्ष का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग या संबंधित पक्ष का जवाब इस खबर में शामिल नहीं है।
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