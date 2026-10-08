{"_id":"6ac772470a35a464d305ff1c","slug":"video-berthin-school-under-19-district-cultural-competition-170-students-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: बरठीं स्कूल में अंडर-19 जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू, 23 स्कूलों के 170 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झंडूता उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठीं में बुधवार को तीन दिवसीय जिला स्तरीय अंडर-19 सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में जिले की 23 पाठशालाओं के करीब 170 विद्यार्थी बालक और बालिका वर्ग में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के आगाज के साथ ही विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विभिन्न स्कूलों से पहुंचे विद्यार्थी सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ झंडूता के कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने बतौर मुख्यातिथि किया। विद्यालय पहुंचने पर आयोजकों की ओर से उनका स्वागत किया गया। मुख्यातिथि ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने और उसे बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरी मेहनत और उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आह्वान किया। तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले की 23 पाठशालाओं से पहुंचे करीब 170 विद्यार्थी विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को कला, रचनात्मकता और सांस्कृतिक प्रतिभा को मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। बालक और बालिका वर्ग के विद्यार्थी अलग-अलग सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में टेबल टेनिस कोर्ट का उद्घाटन भी किया गया। नए कोर्ट के उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

... और पढ़ें