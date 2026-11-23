Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:44 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:44 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
शिविर: गेहड़वीं स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां सुबह 9:00 शुरू होंगी।
मैच: लुहणू क्रिकेट मैदान सुबह 9:00 बजे से मैच शुरू होगा।
काम की बात : जिले में प्राकृतिक खेती की खरीद का आज अंतिम दिन है। यह खरीद बिलासपुर में और घुमारवीं में चल रही है।
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शिविर: गेहड़वीं स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां सुबह 9:00 शुरू होंगी।
मैच: लुहणू क्रिकेट मैदान सुबह 9:00 बजे से मैच शुरू होगा।
काम की बात : जिले में प्राकृतिक खेती की खरीद का आज अंतिम दिन है। यह खरीद बिलासपुर में और घुमारवीं में चल रही है।