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शिविर: गेहड़वीं स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां सुबह 9:00 शुरू होंगी।



मैच: लुहणू क्रिकेट मैदान सुबह 9:00 बजे से मैच शुरू होगा।



काम की बात : जिले में प्राकृतिक खेती की खरीद का आज अंतिम दिन है। यह खरीद बिलासपुर में और घुमारवीं में चल रही है।

भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।