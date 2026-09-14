यमुनानगर: बारिश ने खोली निगम के इंतजामों की पोल, शहर के चौक-चौराहे जलमग्न; यातायात हुआ प्रभावित

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यमुनानगर में सोमवार सुबह हुई तेज बारिश ने नगर निगम के जलनिकासी इंतजामों की पोल खोल दी। शहर के मुख्य चौक-चौराहों और कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मटका चौक, कमानी चौक, जगाधरी बस स्टैंड रोड, प्रोफेसर कॉलोनी, ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स, गणेश नगर और ससौली रोड समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। जलभराव के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। वहीं, कुछ जगहों पर तो बिजली के पोल और पेड़ भी गिर गए जिससे सड़क पूरी तरह जाम हो गई।

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