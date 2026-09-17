Yamuna Nagar News: ट्रक की टक्कर से फैक्टरी कर्मचारी की मौत

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पुलिस को दी शिकायत में अमर विहार कॉलोनी निवासी बंटी शर्मा ने बताया कि वह गांव सुघ अमादलपुर रोड स्थित चैंपियन प्लाई बोर्ड कंपनी में मजदूरी करता है। उसके साथ पुराना हमीदा निवासी विनोद कुमार भी काम करता था। 14 सितंबर को सुबह दोनों फैक्टरी का सामान लेने के लिए तेजली जा रहे थे। करीब साढ़े नौ बजे जब वे भोजपुर रोड पर जगदंबा प्लाई बोर्ड के सामने मोड़ पर पहुंचे तो सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया। आरोप है कि चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गए। विनोद के सिर, कान और मुंह में चोट लगने से खून बहने लगा, जबकि बंटी के पैर में चोट आई। हादसे के बाद चालक ट्रक समेत भोजपुर की तरफ भाग गया। बंटी ने ट्रक का नंबर नोट कर लिया था। राहगीरों ने दोनों को सिविल अस्पताल यमुनानगर पहुंचाया। गंभीर हालत में विनोद को पहले जीएमसीएच और फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। मंगलवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी विरेंद्र ने बताया कि मामले में जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।संवाद

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यमुनानगर। भोजपुर रोड पर जगदंबा प्लाई बोर्ड के सामने मोड़ पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार फैक्टरी कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसा 14 सितंबर की सुबह हुआ था। घायल कर्मचारी की शिकायत पर शहर जगाधरी थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।