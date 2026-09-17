Yamuna Nagar News: चोरी के डर से फसल नहीं, मोटरों की रखवाली कर रहे किसान

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देवधर गांव में दर्जनों किसानों के ट्यूबवेलों पर चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। रात ढलते ही किसान अपनी जमीनों के बजाय ट्यूबवेल के कमरों की पहरेदारी में जुट जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ढिलाई के कारण गांव में नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन हो रही इन चोरियों से परेशान किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है और ग्रामीणों में पुलिस व प्रशासन के प्रति गहरा रोष पनप रहा है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही नशा बेचने वालों और चोरों पर नकेल नहीं कसी गई तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।फोटो: 46मेरी बैठक से कई बार गेहूं और अन्य सामान चोरी हो चुका है। हाल ही में करीब एक क्विंटल गेहूं चोरी हुआ, जिसका अभी तक पता नहीं चला। गांव में नशा करने और बेचने वालों की समस्या लगातार बढ़ रही है। इससे चोरी की घटनाओं को लेकर भी ग्रामीण चिंतित हैं। कई बार शिकायत के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। पुलिस प्रशासन को गांव में नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ चोरी की घटनाओं पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।- विक्रम, देवधर।फोटो: 47मेरे ट्यूबवेल की केबल चोरी हो गई, जिसकी कीमत करीब 10 से 15 हजार रुपये थी। आज तक न तो तार मिली और न चोरी करने वाले का पता चला। पहले किसान खेत और फसल की रखवाली करता था, लेकिन अब मोटर, ट्यूबवेल और बिजली की तारों की भी चिंता रहती है। चोरी की घटनाएं बढ़ने से किसानों में भय है। पुलिस को नशे के साथ चोरी की वारदात पर भी प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।- मोहित, देवधर।फोटो: 48मेरे ट्यूबवेल से चोर केबल और अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना के बाद काफी प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक सामान या चोर का पता चल नहीं पाया। गांव में नशे की समस्या बढ़ने की बात ग्रामीण लगातार उठा रहे हैं। इसके साथ चोरी की घटनाओं से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पुलिस को गांव में नियमित गश्त करनी चाहिए और जिन मामलों की शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।- राजेश शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि देवधर।