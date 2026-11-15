यमुनानगर में छठ महापर्व को लेकर पूर्वांचल और बिहार के लोगों में उत्साह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे पूजा में शामिल

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छठ महापर्व को लेकर पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार मूल के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 नवंबर से शुरू होने वाले इस महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार छठ पूजा का आयोजन विशेष रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शाम के समय आयोजित होने वाली छठ पूजा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। छठ महापर्व को लेकर विभिन्न स्थानों पर घाटों की साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं, ताकि पूजा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। जिन स्थानों पर पहले घाटों तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते थे, वहां पत्थर लगवाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को घाटों तक आने-जाने में सुविधा मिल सके। श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ महापर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को एकजुट करने वाला पर्व भी है। इस पर्व को लेकर पूर्वांचल और बिहार के लोगों में विशेष लगाव है। बड़ी संख्या में परिवार कई दिन पहले से ही पूजा की तैयारियों में जुट जाते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, फल, बांस के सूप और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि छठ महापर्व का आयोजन तीन दिनों तक किया जाता है और प्रत्येक दिन का अपना विशेष धार्मिक महत्व है। पर्व के लिए घाटों की व्यवस्था, साफ-सफाई और पूजा स्थल को तैयार करने का काम कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि इस बार प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाओं और मुख्यमंत्री की मौजूदगी से छठ महापर्व का आयोजन और भी खास बनेगा।

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