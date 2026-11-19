उपायुक्त प्रीति ने कहा कि 20 से 24 नवंबर तक होने वाला कपालमोचन मेला धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग आपसी तालमेल से काम करें। मेला क्षेत्र में सफाई, प्रकाश, पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एडीसी नवीन आहूजा, मेला प्रशासक एवं एसडीएम डॉ. कुलदीप सिंह, एसडीएम विश्वनाथ, जसपाल सिंह गिल, नरेंद्र कुमार, डीएसपी रमेश, एएसपी आशीष चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को चार सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए विशेष रास्ते निर्धारित किए गए हैं, ताकि भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। संवाद