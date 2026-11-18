Karnal News: क्षतिग्रस्त सड़क की अनदेखी पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:50 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:50 PM IST
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साढौरा। जागधोली और कलावड़ गांव से नेशनल हाईवे तक जाने वाली पीडब्ल्यूडी की क्षतिग्रस्त सड़क की अनदेखी पर बुधवार को हर दिन ग्रामीणों ने विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार संदीप शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं, सड़क की जल्द मरम्मत न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।
प्रदर्शन में पूर्व प्रत्याशी बृजपाल छप्पर, सरपंच जसवंत राणा, चेयरमैन भिखु चहल, सरपंच शमशेर गुर्जर ने कहाकि सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार संदीप शर्मा ने पीडब्ल्यूडी एक्सईएन से फोन पर बात कर सड़क की स्थिति से अवगत करवाया और जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए। विभाग की ओर से भी जल्द सड़क की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया गया। संवाद
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प्रदर्शनकारियों ने मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार संदीप शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं, सड़क की जल्द मरम्मत न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।
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प्रदर्शन में पूर्व प्रत्याशी बृजपाल छप्पर, सरपंच जसवंत राणा, चेयरमैन भिखु चहल, सरपंच शमशेर गुर्जर ने कहाकि सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार संदीप शर्मा ने पीडब्ल्यूडी एक्सईएन से फोन पर बात कर सड़क की स्थिति से अवगत करवाया और जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए। विभाग की ओर से भी जल्द सड़क की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया गया। संवाद