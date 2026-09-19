Sonipat News: बार एसोसिएशन राई की नई कार्यकारिणी का किया स्वागत

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विधायक ने कहा कि अधिवक्ता समाज और न्याय व्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने नई कार्यकारिणी से बार के सदस्यों के हितों के लिए काम करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुभव का लाभ लेते हुए युवा अधिवक्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विधायक ने अधिवक्ताओं से जुड़े विषयों पर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रधान राजेश कौशिक, वरिष्ठ उपप्रधान राजकुमार, उपप्रधान ज्योति चौहान, सचिव अमित रामलाल कौशिक, संयुक्त सचिव विधि बंसल, कोषाध्यक्ष आकाश और पुस्तकालय प्रभारी सुमित मौजूद रहे।