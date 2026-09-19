Sonipat News: पेंटिंग व रंगोली के माध्यम से दिखाई विद्यार्थियों ने प्रतिभा

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मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी सोच, सपने और रचनात्मकता विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करेगी। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पेंटिंग और रंगोली जैसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान प्राचार्य आजाद सिंह दहिया सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी सोच, सपने और रचनात्मकता विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करेगी।उन्होंने कहा कि पेंटिंग और रंगोली जैसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान प्राचार्य आजाद सिंह दहिया सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

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सोनीपत। सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को गांव अकबरपुर बारोटा स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली ने मुख्यातिथि के तौर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यार्थियों ने रंगों के माध्यम से अपनी कल्पनाशीलता और कला प्रतिभा को प्रदर्शित किया।