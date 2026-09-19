Sonipat News: टैंपू रोककर मारपीट करने के पांच आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:27 AM IST
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गोहाना। सिटी थाना पुलिस ने पुरानी रंजिश में टैंपू रोककर तोड़फोड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। इनमें संदीप उर्फ सोनू, राहुल, मनजीत उर्फ मोनू और दो महिलाएं शामिल हैं। सभी आरोपी वजीरपुरा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि वजीरपुरा निवासी दलबीर ने 26 अगस्त को शिकायत दी थी। दलबीर के अनुसार वह रिश्तेदार मनीष के साथ टैंपू में वजीरपुरा जा रहा था। गोहाना-वजीरपुरा रोड पर संदीप के मकान के पास पहुंचने पर आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की और टैंपू में तोड़फोड़ की। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि वजीरपुरा निवासी दलबीर ने 26 अगस्त को शिकायत दी थी। दलबीर के अनुसार वह रिश्तेदार मनीष के साथ टैंपू में वजीरपुरा जा रहा था। गोहाना-वजीरपुरा रोड पर संदीप के मकान के पास पहुंचने पर आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की और टैंपू में तोड़फोड़ की। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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