{"_id":"6af5948ab359e27b9702ea91","slug":"video-provided-women-with-information-on-nutritious-diet-and-dental-care-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिलाओं को दी पोष्टिक आहार और दांतों की देखभाल की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोहाना। नागरिक अस्पताल में वीरवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत महिला ओपीडी में जांच करवाने के लिए आई गर्भवती महिलाओं को पोष्टिक आहार और दांतों की देखभाल के बारे में बताया। दंत चिकित्सक डॉ. राकेश रोहिल्ला ने कहा कि गर्भावस्था में महिलाओं को अपने खानपान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं अपने आहार में मौसम अनुसार फल, सब्जियां और मोटे अनाज शामिल करें। इससे गर्भ में पल रहे शिशु का विकास भी सही होता है। वहीं गर्भावस्था में महिलाओं को अपने दांतों की भी देखभाल करनी चाहिए। अधिकांश महिलाएं इस अवस्था में अपने दांतों की नियमित रूप से सफाई नहीं करती हैं। इससे उन्हें कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। महिलाएं गर्भावस्था में भी दिन में दो बार अपने दांतों की सफाई अवश्य करें।

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