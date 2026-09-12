{"_id":"6aa518108f61ab14480ab7a1","slug":"video-workers-in-rohtak-resume-work-at-the-municipal-office-and-city-sanitation-duties-following-the-end-of-the-strike-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में हड़ताल खत्म होने पर निगम कार्यालय और शहर की साफ-सफाई में जुटे कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होते ही शनिवार को शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। हड़ताल समाप्ति के बाद कर्मचारियों ने सबसे पहले नगर निगम कार्यालय परिसर की गहन सफाई की। इसके तुरंत बाद सफाई कर्मचारियों की विभिन्न टीमों ने पूरे शहर में एक विशेष और तेज सफाई अभियान छेड़ दिया है। पिछले 36 दिनों से शहर के मुख्य चौक-चौराहों और सड़कों पर जमा कूड़े-कचरे के ढेरों को तेजी से उठाया जा रहा है। डंपिंग पॉइंट और मुख्य मार्गों को साफ कर कचरे को शहर से बाहर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही, कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के बाहर बने धरना स्थल को भी पूरी तरह खाली कर वहां जमी गंदगी को साफ कर दिया है। नगर निगम प्रशासन का दावा है कि अगले एक-दो दिनों में शहर की स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।

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