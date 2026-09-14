Rohtak News: बोहर चौक पर सोसाइटी ने भरे गड्ढे
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:47 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:47 AM IST
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रोहतक। आईएमटी मार्ग स्थित गांव बोहर में स्टेडियम के नजदीक चौक पर साहस वेलफेयर सोसाइटी ने गड्ढों की मरम्मत करवाई। यहां लंबे समय से बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए थे, जिससे वाहनों के असंतुलित होने और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था।
इस कार्य में अमित लांबा, रोबिन अहलावत, अमित कादयान और रमित हुड्डा ने सहयोग किया। इस दौरान कर्नल रामभगत (सेवानिवृत्त) समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सड़क सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। संवाद
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इस कार्य में अमित लांबा, रोबिन अहलावत, अमित कादयान और रमित हुड्डा ने सहयोग किया। इस दौरान कर्नल रामभगत (सेवानिवृत्त) समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सड़क सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। संवाद
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