Rohtak News: 17 सितंबर को घर में दीया जलाने की अपील

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रोहतक। जिले में सेवा संकल्प अभियान का 17 सितंबर से शुभारंभ किया जाएगा। अभियान के तहत इस दिन विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। शाम को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम होगा। उपायुक्त सतबीर सिंह ने नागरिकों से उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया है। हर परिवार से 17 सितंबर की शाम 7 बजे अपने घर में आशीर्वाद का दीया जलाने की अपील की गई है। संवाद