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Rohtak Serious questions raised about MDU's security arrangements; security personnel deployed at the gate found asleep.
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रोहतक: एमडीयू की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल, गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी सोते हुए मिले; निष्पक्ष जांच की मांग
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्रों की ओर से सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी और विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं।
शिकायत के अनुसार, देर रात मुख्य द्वार पर तैनात एक सुरक्षा कर्मचारी के कथित रूप से नशे की हालत में होने और ड्यूटी के दौरान सोने की बात सामने आई है। यदि जांच में यह शिकायत सही पाई जाती है, तो यह विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर लापरवाही का विषय होगा।
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