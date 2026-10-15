रोहतक मंडी में बारिश से भीगा धान

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जिले की नई अनाज मंडी में वीरवार को किसानों के धान पर फिर मौसम की मार पड़ती नजर आई। मंडी परिसर में पड़े धान के बैग बारिश में भीगते नजर आए। बारिश ने किसानों की चिंता ओर बढ़ा दी है। इस दौरान परिसर में कहीं धान तिरपाल से ढका तो कहीं भीगता नजर आया। मार्केट कमेटी सचिव लोहचब का कहना है कि मौसम बदलते ही आढ़तियों को फसल को भीगने से बचाने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा कमेटी तरफ से भी इंतजाम किए हुए हैं।

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