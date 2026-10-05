{"_id":"6ac39ae2c65d2f9b3403d2f2","slug":"video-mla-takes-stock-of-pearl-millet-procurement-at-bawal-grain-market-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बावल अनाज मंडी में विधायक ने लिया बाजरा खरीद का जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बावल। बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने सोमवार को अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी में बाजरे की आवक और खरीद की स्थिति देखी। इसके साथ ही खरीदे गए बाजरे के उठान, बारदाने की उपलब्धता और किसानों के लिए पेयजल, शौचालय, बैठने व सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। विधायक ने मंडी में मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। विधायक ने मंडी अधिकारियों और खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि बाजरा खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश भी दिए। उठान में देरी न हो, मंडी में सफाई पर भी जोर विधायक ने मंडी में खरीदे जा चुके बाजरे के उठान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीद के साथ फसल का उठान भी समय पर होना चाहिए, ताकि मंडी में अनावश्यक भीड़ न हो और किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडी परिसर में नियमित सफाई रखने तथा किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम संजीव कुमार, सहायक मंडी सचिव राकेश सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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