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पानीपत: दोस्त पुलिस अभियान के तहत छात्रों ने किया महिला थाने का भ्रमण, थाना प्रभारी ने साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए

मयूर शर्मा

Updated Mon, 31 Aug 2026 12:43 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 12:43 PM IST







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पानीपत में दोस्त पुलिस अभियान के तहत छात्रों ने किया महिला और साइबर थाने का किया भ्रमण। महिला थाना प्रभारी आशा दहिया ने छात्रों को साइबर क्राइम और महिला अपराध के बारे में जानकारी दी। थाना प्रभारी ने छात्रों को साइबर क्राइम से बचने के तरीके भी बताए। ... और पढ़ें

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