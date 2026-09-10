Panipat News: हड़ताल पर अड़े सफाई-दमकल कर्मचारी, निगम कार्यालय पर जड़ा ताला

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इससे प्रॉपर्टी टैक्स, एनडीसी और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े काम प्रभावित हुए। काम कराने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को 43 सफाई कर्मचारियों के ड्यूटी पर लौटने का दावा किया। निगम के अनुसार मंगलवार को भी करीब 28 से 30 सफाई कर्मचारी काम पर लौटे थे। जिला प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों से लगातार बातचीत की जा रही है और आमजन की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।मांगें लागू करने के बजाय कार्रवाई का आरोप : यूनियन प्रधान नरेश कुमार अठवाल और सचिव राजन ने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की मांगें लागू करने के बजाय निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई कर भय का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 17 मांगें मान ली थीं, लेकिन लागू नहीं किया जा रहा। मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई।काम नहीं होने से लोग परेशानमॉडल टाउन निवासी रमेश कुमार ने बताया कि बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वह तीन दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन संबंधित खिड़की बंद है। तहसील कैंप निवासी सुनीता देवी ने बताया कि उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के साथ एनडीसी की जरूरत थी, लेकिन संबंधित क्लर्क के नहीं मिलने से काम नहीं हुआ।इंसार बाजार निवासी सतपाल सिंह ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बाजारों में कूड़े के ढेर लगने की शिकायत की। सेक्टर-12 निवासी अनिल मलिक ने कहा कि कर्मचारियों और निगम प्रशासन के विवाद में आम नागरिक परेशान हो रहा है और जरूरी काम के लिए बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।कर्मचारियों से लगातार बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए जल्द ही व्यवस्था सामान्य कर ली जाएगी। -डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम।