{"_id":"6b02957590bdc105540404b5","slug":"video-police-arrived-to-clear-the-nursing-staff-from-their-protest-site-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंचकूला: नर्सिंग कर्मचारियों को धरने से उठाने पहुंची पुलिस, अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस बल अस्पताल परिसर में पहुंचा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से धरना स्थल खाली कर सेक्टर-5 स्थित धरना स्थल पर जाकर प्रदर्शन करने को कहा, जिसके बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, एक मरीज की मौत के मामले में छह नर्सिंग अधिकारियों और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित किए जाने के विरोध में नर्सिंग कर्मचारी पांच दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारी निलंबित साथियों की बहाली और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

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