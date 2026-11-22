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पंचकूला। तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में श्री राम सेवादार ट्रस्ट की ओर से पंचकूला, मोहाली, पीजीआई और कालका में पांच भंडारों का आयोजन किया गया। इन भंडारों में श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरित किया गया।पहला भंडारा सेक्टर-11/15 चौक पर दूसरा भंडारा सेक्टर-16 और तीसरा भंडारा पीजीआई व चौथा मोहाली के फेस-10 स्थित दुर्गा मंदिर और पांचवां भंडारा कालका में लगाया गया।सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं को प्रेमपूर्वक भोजन प्रसाद खिलाया गया। सेवा कार्य के दौरान राकेश गोयल, दिनेश सिंगला, सुदेश जिंदल, प्रदीप बंसल और गिरिजेश राय सहित ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे।ट्रस्ट की ओर से सभी सहयोगियों और श्रद्धालुओं को तुलसी विवाह की बधाई दी गई। साथ ही भंडारों के आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया।