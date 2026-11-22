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फोटो सहितसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-15 स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में श्री सनातन धर्म सभा की ओर से माता तुलसी और प्रभु शालिग्राम का विवाह धूमधाम से करवाया गया। इस अवसर पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ विवाह समारोह में भाग लिया।शाम तीन बजे प्रभु शालिग्राम की बारात बैंड-बाजे के साथ मंदिर से रवाना हुई। बारात सेक्टर-15 के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। यहां मंदिर के पदाधिकारियों तेजेंद्र चावला, नरेश मल्होत्रा, कमलदेव धीमान, हरेंद्र शर्मा, मुकेश अग्रवाल और डीआर जैन सहित श्रद्धालुओं ने बारात का स्वागत किया। मंदिर के पुरोहित शिव कुमार पांडे, यशोदानंद शास्त्री, तेज राम, विपिन मिश्रा और देवी शरण मिश्रा ने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह की रस्में और फेरे करवाए।मंदिर के प्रधान तेजेंद्र चावला और महासचिव नरेश मल्होत्रा ने बताया कि विवाह समारोह की तैयारियां पिछले एक महीने से चल रही थीं। महिला श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी, हल्दी, मेहंदी और संगीत सहित विभिन्न कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लिया।पंडित शिव कुमार पांडे ने तुलसी विवाह की कथा सुनाते हुए बताया कि वृंदा के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलंधर अजेय हो गया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी पूजा में विशेष स्थान दिया और कार्तिक मास में शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह करने का वरदान दिया।