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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। उम्र के साथ सपनों को छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। पंचकूला के सेक्टर-4 निवासी 63 वर्षीय श्रीनिवास वशिष्ठ ने इसे साबित कर दिखाया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स सीनियर टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने डबल्स में गोल्ड मेडल जीतकर पंचकूला और देश का नाम रोशन किया।60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के डबल्स फाइनल में श्रीनिवास वशिष्ठ ने मुंबई के संजय कुमार के साथ जोड़ी बनाकर नागपुर के रविंद्र नागरकर और आलोक रैना को 6-0, 6-1 से सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, सिंगल्स के 60 प्लस आयु वर्ग में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंचकर रजत पदक हासिल किया।श्रीनिवास वशिष्ठ ने 50 वर्ष की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने शौक को जुनून बनाया और लगातार अभ्यास से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। इससे पहले भी वह 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कई टेनिस प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं।63 वर्ष की उम्र में भी वह अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। टेनिस के अलावा नियमित साइकिलिंग, योग, बांसुरी वादन और गायन का अभ्यास करते हैं। वह अपनी अच्छी सेहत का श्रेय पत्नी सुमित्रा वशिष्ठ को देते हैं, जो उनकी योगाचार्या और आहार विशेषज्ञ भी हैं।उनकी उपलब्धि युवाओं के साथ उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है, जो उम्र के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। श्रीनिवास वशिष्ठ ने साबित किया कि मेहनत, अनुशासन और जुनून से किसी भी उम्र में सफलता हासिल की जा सकती है।