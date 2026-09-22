{"_id":"6ab285ae352ca7e40b095dd2","slug":"video-gang-of-female-thieves-stole-rs7000-in-cash-and-jewelry-from-a-bag-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला चोर गिरोह ने बैग से चुराई सात हजार रुपये की नकदी और गहने, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला चोर गिरोह ने बैग से चुराई सात हजार रुपये की नकदी और गहने, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
बरवाला में आजकल शातिर महिला चोर गिरोह सक्रिय होकर दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं। चोरी का ऐसा ही एक मामला आज उस समय देखने को मिला जब बरवालावासी काजल अपनी माता कुसुम, भाभी शोभा और बहन रिशु के साथ बरवाला बाजार में खरीददारी करने के लिए आई थी। जैसे ही वे कस्बे के बाजार में किसी सुनार की दुकान से चांदी की कुछ ज्वेलरी खरीद कर अपने बैग में डालकर बरवाला के पुराना डाकखाना गली बाजार में स्थित अनुज जनरल स्टोर व गिफ्ट शॉप में खरीदारी कर रही थी तो दुकान में भीड़ होने के दौरान महिला चोर गिरोह की महिलाओं ने खरीददारी के बहाने दुकान में घुसकर कुसुम के बैग को ब्लेड से काटकर साल हजार रुपए नकदी व बैग में रखे चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।