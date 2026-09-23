Panchkula News: पंजाब की पांच सहकारी चीनी मिलों ने जीते राष्ट्रीय पुरस्कार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:37 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब की पांच सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हासिल किए हैं। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता शुगर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव-2026 में मिले। इन्हें वित्तीय प्रबंधन, उत्कृष्ट गन्ना विकास और तकनीकी दक्षता श्रेणियों में सम्मानित किया गया।
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने ये पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सम्मान हासिल किया। वित्तीय प्रबंधन श्रेणी में बटाला कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड को दूसरा स्थान मिला। उत्कृष्ट गन्ना विकास श्रेणी में फाजिल्का कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बुढ्ढेवाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड भी इसी श्रेणी में दूसरे स्थान पर रही। तकनीकी दक्षता पुरस्कार श्रेणी में नकोदर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी श्रेणी में भोगपुर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड को तीसरा स्थान मिला।
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पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने ये पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सम्मान हासिल किया। वित्तीय प्रबंधन श्रेणी में बटाला कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड को दूसरा स्थान मिला। उत्कृष्ट गन्ना विकास श्रेणी में फाजिल्का कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बुढ्ढेवाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड भी इसी श्रेणी में दूसरे स्थान पर रही। तकनीकी दक्षता पुरस्कार श्रेणी में नकोदर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी श्रेणी में भोगपुर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड को तीसरा स्थान मिला।
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