Panchkula News: नशे के मुद्दे पर एसकेएम गैर राजनीतिक ने 27 को बुलाई बैठक

अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने प्रदेश में नशे और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ साझे संघर्ष की रणनीति बनाने पर जोर दिया है। मोर्चे ने 27 सितंबर को चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई है। सभी किसान जत्थेबंदियों को इस बैठक में न्योता दिया गया है।एसकेएम नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब में बढ़ते नशे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशे से लोगों की जान जा रही है। सरकार और पुलिस किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है। सामाजिक व धार्मिक मुद्दों पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। इन मुद्दों पर एकजुट होकर मिलकर संघर्ष करना आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न जत्थेबंदियों से इस बैठक में शामिल होने की अपील की है।