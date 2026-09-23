आप का आरोप: पंजाब में भाजपा ने चुनाव हराने की साजिश रची

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भारद्वाज ने बताया कि यह साजिश पिछले दो महीने से चल रही थी। केंद्र सरकार की योजना थी कि चुनाव से पहले आप पर ड्रग तस्करों से करोड़ों रुपये लेने का झूठा आरोप लगे। 19 जुलाई से 15 सितंबर तक आप मुख्यालय के पते पर 58 फर्जी कंपनियां पंजीकृत की गईं। भाजपा सरकार इन्हें सैकड़ों सेल कंपनियां बताकर आप को बदनाम करना चाहती थी। हालांकि, यह साजिश पकड़ी गई। भारद्वाज ने केंद्र सरकार से जांच की मांग की।उन्होंने पूछा कि सरकारी आवास के पते पर 58 जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे हो गए। दिल्ली की तरह पंजाब में भी वैसा ही माहौल बनाने का प्रयास हो रहा था।