{"_id":"6aa3d668d9a9d1ce5c0dc1b4","slug":"video-enthusiasm-witnessed-in-panchkula-district-bar-association-elections-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंचकूला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव में दिखा उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंचकूला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर शुक्रवार को अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर में जगह-जगह टेंट लगाकर प्रचार किया और अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। चुनाव स्थल पर विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। समर्थक अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। मतदान को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं।

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