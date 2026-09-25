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पलवल में युवाओं ने लिया अंत्योदय से राष्ट्रनिर्माण का संकल्प, किया पौधारोपण

Digvijay Singh

Updated Fri, 25 Sep 2026 06:55 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 06:55 PM IST







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पलवल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मेरा युवा भारत की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं ने अंत्योदय से राष्ट्रनिर्माण का संकल्प लिया। निबंध और भाषण प्रतियोगिता के बाद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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