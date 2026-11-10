पलवल में श्रीलंका और भारतीय अंडर-14 टीमों के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज का आगाज

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पलवल के लक्ष्मण महलावत क्रिकेट अकादमी में श्रीलंका की अंडर-14 क्रिकेट टीम और सरस्वती क्रिकेट अकादमी की अंडर-14 टीम के बीच तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैत्री क्रिकेट सीरीज का शुभारंभ हुआ। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और सिक्का उछालकर टॉस करवाते हुए मुकाबले की शुरुआत कराई। इस दौरान उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

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