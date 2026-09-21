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हथीन के मंडकौला में आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन

Mon, 21 Sep 2026 05:13 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 21 Sep 2026 05:13 PM IST
Disaster management mock drill organized in Mandkola Hathin
हथीन क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक मंडकौला में सोमवार को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन में हुई मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ टीम ने आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया।
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