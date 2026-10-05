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कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तर्ज पर बनेगा बृज 84 कोस परिक्रमा विकास बोर्ड

Akash Dubey

Updated Mon, 05 Oct 2026 08:46 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 08:46 PM IST







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जिला प्रशासन बृज 84 कोस परिक्रमा विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेजेगा। होडल में हुई बैठक में परिक्रमा मार्ग के विकास, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सरपंचों व स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए गए। ... और पढ़ें

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