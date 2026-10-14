मुंडकटी में 21 अक्तूबर को होगा 43वां विशाल दंगल

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पलवल मुंडकटी में हर वर्ष की भांति इस बार भी भारत मिलाप के अवसर पर 21 अक्तूबर को 43वें विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। मुंडकटी दंगल कमेटी की ओर से आयोजित इस दंगल में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नामी पहलवान भाग लेंगे। दंगल की मुख्य कुश्ती एक लाख रुपये की होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक आलोक कुमार मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
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