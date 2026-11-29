शहर के कालड़ा कॉलोनी स्थित डीआरपी पब्लिक स्कूल में नौवीं कक्षा के छात्र की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतक के पिता ने प्रिंसिपल पर बेटे के साथ मारपीट करने, धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

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शिकायतकर्ता लखन के अनुसार, शनिवार को स्कूल में एक छात्र से कहासुनी के बाद प्रिंसिपल सोनू गुप्ता ने सभी बच्चों के सामने उनके बेटे दिवेश के साथ मारपीट की और उसे बेइज्जत करने की धमकी दी। आरोप है कि छात्र की मां को भी स्कूल बुलाकर अपमानित किया गया। घर पहुंचने के बाद दिवेश ने ऊपरी कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।शहर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।