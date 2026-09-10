{"_id":"6aa2739d417271ac300c9436","slug":"video-kanina-bar-association-elections-today-contest-for-the-posts-of-president-and-vice-president-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कनीना बार एसोसिएशन के चुनाव आज, प्रधान और उपप्रधान पद के लिए होगा मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कनीना। कनीना बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव अधिकारी दिनेश कुमार जासावास ने बताया कि शुक्रवार को बार एसोसिएशन के चुनाव कराए जाएंगे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होते ही शाम 4 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी और इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान के लिए बार रूम में एक मतदान बूथ बनाया गया हैं। चुनाव प्रक्रिया में बार एसोसिएशन के 216 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। चुनाव अधिकारी दिनेश ने बताया कि प्रधान पद के लिए पहले चार उम्मीदवार मैदान में थे। नामांकन वापसी एवं आपसी सहमति के बाद सतीश कुमार और गिरवर लाल कौशिक ने बार की सहमति से शपथ-पत्र देकर चुनाव पत्र में अपना नाम नहीं रखने का अनुरोध किया। सभी संबंधित उम्मीदवारों की सहमति के बाद उनके शपथ-पत्र स्वीकार कर लिए गए। अब प्रधान पद के लिए राकेश कुमार और देशबंधु के बीच सीधा मुकाबला होगा। वहीं उपप्रधान पद के लिए अखिल अग्रवाल और वीरेंद्र जांगड़ा मैदान में हैं। चुनाव अधिकारी ने बताया कि भास्कर चौधरी को सचिव पद पर निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके साथ ही अब चुनावी मैदान में मुख्य मुकाबला प्रधान और उपप्रधान पद के लिए ही रह गया है।

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