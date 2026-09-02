{"_id":"6a9820558033fb7fb70c6822","slug":"video-chief-minister-antyodaya-utthan-mela-to-be-held-at-mahendragarh-government-college-on-september-13-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"महेंद्रगढ़ राजकीय कॉलेज में 13 सितंबर को लगेगा मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत आगामी 13 सितंबर को महेंद्रगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में अंत्योदय मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 4 हजार से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इस संबंध में बुधवार को मिशन डायरेक्टर कार्यालय की ओर से जिले के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पांवरिया ने बताया कि जिले की चारों विधानसभाओं में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले नारनौल विधानसभा के लिए मेला आयोजित किया जा चुका है, जबकि अब 13 सितंबर को महेंद्रगढ़ विधानसभा की बारी है। उन्होंने बताया कि शेष बची दोनों विधानसभाओं के लिए मेले के कार्यक्रम की तिथि बाद में जारी की जाएगी। एडीसी ने बताया कि इससे पहले सभी लाभार्थियों की फोन के माध्यम से भी काउंसलिंग की जाएगी ताकि लाभार्थियों को इन योजनाओं के बारे में सही तरीके से जानकारी हो। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन योजना पद तरीके से कार्य कर रहा है।

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